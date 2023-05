Modou Diagne Fada dénonce ceux qui tentent de « diviser les fraternités et les groupes ethniques »

A l’occasion des journées culturelles DR/Yessal, Modou Diagne Fada, le président du Mouvement LDR Yessal et suiveur du rêve libéral de Me Abdoulaye Wade, a fait une observation sévère de la situation politique actuelle au Sénégal.

Dans un discours clair, il a critiqué l’opposition pour ses méthodes, qui lui semblaient inappropriées et a mis en garde contre des individus qui chercheraient à diviser le pays sur des bases ethniques ou religieuses.

“À l’heure actuelle, ce qui perturbe le jeu politique, ce sont les individus qui tentent de déstabiliser nos constantes“, a déclaré Modou Diagne Fada. « Nous avons toujours fait de la politique, même depuis l’opposition, mais jamais nous n’avons fait ce que ces gens font aujourd’hui : diviser les confréries, la religion, le pays, les ethnies. On n’est pas au courant de cette violence. En effet, les personnes concernées ne sont pas de vrais politiciens et, malheureusement, elles apprendront à leurs dépens.”

L’ex-membre du PDS a choisi de ne pas nommer les responsables de ces tensions, mais a clairement adressé une critique sévère à l’opposition, qu’il a accusée d’être non professionnelle. À son avis, la politique actuelle de l’opposition s’écarte de celle qu’il considère comme véritable.

“La politique a ses règles, il y a une manière appropriée de s’y engager, » a-t-il insisté. « On peut ne pas comploter, on peut ne pas mettre en place des schémas de compromission, mais il faut garder une attitude positive, être responsable et privilégier l’intérêt supérieur de la nation, tout en restant mesuré. Un homme politique doit être un homme de mesure, d’équilibre, de dialogue, de concertation. Il est difficile de guider ceux qui pensent avoir toujours raison par eux-mêmes.“