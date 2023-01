Une équipe de professionnels du renseignement de l’armée américaine s’est rendue à Dakar dans le but d’établir une relation durable avec les forces armées sénégalaises et de renforcer la sécurité régionale, d’après le site militaryspot. « Notre mission était de nous assurer pour qu’ils maîtrisent les bases, afin qu’ils puissent rentrer et former les soldats de leurs unités », a déclaré l’Adjudant-Chef Christopher Poles.

Cependant, il a souligné que les organisations extrémistes violentes opérant à partir de la région du Sahel constituent une menace potentielle. Et pour faire face à cette menace l’Adjudant Poles et son équipe ont présenté un programme détaillé sur les bases du processus de renseignement: collecte, analyse et diffusion.