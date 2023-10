Le Directeur Général de l’Aéroport international, Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye a appelé hier la Diaspora vivant aux Etats-Unis à investir au Sénégal principalement dans les projets de la stratégie hub aérien validés par l’Etat du Sénégal. Il s’exprimait lors d’une table-ronde avec des investisseurs de la Diaspora en marge de la 24e édition de Africando, forum international sur les investissements qui se tient à Miami aux États-Unis du 25 au 27 octobre 2023.

« Le Sénégal est un pays stable. Nous avons la paix et un bon climat des affaires. Les portes de l’aéroport international Blaise Diagne vous sont ouvertes pour des investissements », a déclaré Abdoulaye Dieye qui avait à ses côtés le président du Conseil d’administration de Aibd Sa, Abdoulaye Thimbo et ses proches collaborateurs. « L’Etat du Sénégal donne des garanties de sécurisation des investissements. Nos projets sont structurés et viables. Nous sommes ouverts à des propositions aboutissant à des partenariats gagnant-gagnant », a souligné le Directeur Général de l’Aibd.

Plusieurs sommités du monde des affaires participent à cette rencontre internationale. Abdourahmane Sy, Directeur exécutif chargé du suivi évaluation des projets a présenté les 15 projets phares de l’Aibd, notamment l’extension du terminal passager pour augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de Diass, la construction d’un centre maintenance aéronautique, l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile, la modernisation des aéroports régionaux.

Les investisseurs présents à la rencontre ont salué le leadership du Sénégal dans le domaine de l’aviation civile en Afrique de l’ouest. Ils ont également magnifié la mise en place de projets destinés à développer des activités extra-aéronautiques autour des aéroports du Sénégal. Ils ont insisté sur la sécurisation des investissements, l’accès au foncier. « Il est important de développer davantage des partenariats entre la Diaspora et le Sénégal, un pays qui occupe une position stratégique en Afrique de l’Ouest. Nous devons aller même vers la création d’une ligne Dakar – Miami pour mieux promouvoir les affaires entre le Sénégal et l’Amérique », a de son côté déclaré

Abdoulaye Dieye les a rassurés sur les garanties qu’offre l’Etat du Sénégal en matière d’investissements. Il a été appuyé par le président du Conseil d’administration, Abdoulaye Thimbo. « AIBD SA appartient à l’Etat du Sénégal. C’est l’Etat qui est garant. Vos investissements seront protégés », a dit le maire de Pikine qui a également insisté sur les efforts du Sénégal dans le domaine de l’éducation et du changement climatique.

Babacar Dione, Correspondance particulière