ANACIM: les prévisions météorologiques du jour…

Ces orages et pluies aborderont le pays vers l’Est dans l’après-midi du samedi et se généraliseront par la suite sur une bonne partie du pays. Les températures seront en hausse durant les prochaines 48h. Néanmoins avec les pluies attendues le samedi, elles auront une tendance à la baisse sur une bonne partie du territoire. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.

ANACIM