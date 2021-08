Météo : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

Au cours de cet après-midi et nuit, des activités pluvio-orageuses sont prévues sur les localités Ouest notamment dans les régions sud-ouest (Ziguinchor, Sedhiou, Kolda), centre-sud (Fatick, Kaolack). Ces pluies persisteront sur tout le littoral (Ziguinchor Mbour Dakar Saint Louis, …) dans la matinée de demain, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Ailleurs, on notera un ciel passagèrement nuageux à nuageux par endroits. La chaleur sera sensible sur le territoire notamment dans les régions Nord et Nord-est où les pics de températures atteindront 34°C à 36°C.

Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants, d’intensité faible à modérés seront de secteur Ouest à Sud-ouest.

Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité, termine l’Anacim dans son bulletin de ce vendredi 06 aout 2021.