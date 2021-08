Santé : Bonne nouvelle ,moyenne de 90 à 100 lits attendus chaque semaine

La tension des lits dans les hôpitaux est toujours d’actualité mais le directeur des centres des opérations d’urgence sanitaire, Alioune Badara Ly rassure. Pour lui, en moyenne 90 lits sont ajoutés chaque semaine d’où la décision du ministère d’ouvrir d’autres CTE dans les hôpitaux qui jusque-là n’en disposaient pas.

« La tension en lit reste aujourd’hui élevée. On tourne au tour d’une augmentation moyenne de 90 à 100 lits chaque semaine. Et nous anticipons en accords avec les directeurs des hôpitaux sur comment augmenter les capacités des hôpitaux qui disposaient déjà de CTE ou d’enrôler les nouveaux hôpitaux qui n’avaient pas de CTE dans le dispositif et relancer certains CTE qui jusqu’à présent n’étaient pas encore tout à fait opérationnel dans les régions”, explique Alioune Badara Ly.

Toujours concernant le covid-19, le ministère de la santé a lancé aujourd’hui une nouvelle forme de communication. Une nouvelle stratégie qui implique selon les autorités sanitaires tous les acteurs de développement socio-économique du pays.