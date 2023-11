Météo: Pour les prochaines 24 heures, les prévisions de l’ANACIM…

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié les prévisions météo de ce lundi 13 novembre 2023. Selon l’agence, le temps sera ensoleillé et dégagé dans une grande partie du pays.

« Le temps sera ensoleillé sur le nord-ouest et centre-ouest du pays. Ailleurs le ciel sera dégagé. La sensation de chaleur sera notée à l’intérieur du pays avec des températures maximales qui varieront entre 32°C au Cap-Skiring à 41°C à Kaffrine. Sur la zone de Dakar par contre la sensation de chaleur sera relativement moins soutenue «, a annoncé l’ANACIM dans son bulletin de ce lundi.

« La fraicheur nocturne et matinale sera ressentie sur la majeure partie du territoire avec des températures minimales qui seront comprises entre 19 et 23°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Nord à Nord-est et d’intensité faible à modérée », a ajouté l’ANACIM.