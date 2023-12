Météo : Pour les prochaines 24 heures, l’annonce de l’ANACIM…

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé les prévisions météo pour les prochaines 24 heures. Selon l’agence, la fraicheur nocturne sera encore de mise.

« Ces prochaines 24 heures seront marquées par un temps ensoleillé sur la quasi-totalité du territoire. Toutefois, des passages nuageux seront attendus sur l’axe Dakar – Saint-Louis. La chaleur persistera légèrement sur une bonne partie du pays notamment dans les régions Centre et Est où les maximas de température oscilleront entre 36 et 38°C. Par contre sur le littoral, les températures ne dépasseront pas 33°C. La sensation de fraicheur nocturne et matinale sera de mise sur le territoire, surtout dans les localités de l’intérieur où les températures minimales fluctueront entre 19 et 21°C », annonce l’ANACIM dans son bulletin de ce mercredi 6 décembre.

« Les visibilités seront globalement bonnes sur tout le territoire. Les vents dominants seront d’intensité faible à modérée et de secteur Nord à Nord-est sur le littoral devenant Nord-est à Est ailleurs », ajoute l’ANACIM.