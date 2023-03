Messi et Guardiola au coeur d’une grosse polémique au sujet de Haaland

Le remplacement d’Erling Haaland après à peine plus d’une heure de jeu alors qu’il pouvait espérer devenir le premier joueur de l’histoire à inscrire un sextuplé en Ligue des champions interroge.



Erling Haaland est entré dans l’histoire de la Ligue des champions. Trois semaines après une prestation calamiteuse sur la pelouse de Leipzig, le Norvégien a en effet livré un incroyable récital, mercredi, lors du match retour à l’Etihad Stadium. Après un premier but inscrit grâce à un penalty pour le moins généreux, le buteur mancunien a affolé les compteurs comme jamais, signant au final le premier quintuplé de sa carrière en club.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund est devenu à cette occasion le troisième joueur de l’histoire à inscrire un quintuplé en Ligue des champions, rejoignant dans les annales de la C1 Luiz Adriano et Lionel Messi. Et vu d’Espagne, certains sont convaincus que si Pep Guardiola a fait sortir Erling Haaland après seulement 63 minutes de jeu, c’est pour permettre à l’Argentin de conserver son record. « Et au cinquième, Pep l’a changé », titre d’ailleurs Marca au lendemain du match.