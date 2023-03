Coopération décentralisée franco-sénégalaise : La commune de Mantes La Ville tend la main à Diamniadio

En compagnie de responsables de la commune française Mantes La Ville, le maire Moulaye Guèye a évoqué la possibilité d’une coopération avec cette ville avec celle de Diamniadio dans le cadre d’un partenariat gagnant – gagnant.

Devant ses partenaires et en compagnie du ministre de la Décentralisation et des Collectivités territoriales, le maire Moulaye Guèye précise que : «Le président de la République voudrait que Diamniadio passe de cette situation pour devenir une ville nouvelle, une ville moderne où les gens peuvent venir travailler et réussir. C’est le souhait le vœu du chef de l’Etat. Avec nos amis qui pourront faire les déplacements et les contacts nécessaires, ils seront les bienvenus».

Avec la coopération avec Mantes La Ville, poursuit M. Moulaye Guèye, « le ministre de la décentralisation a dit qu’il y a une nouvelle approche qui se fait au niveau des populations, des associations et des personnes. C’est une excellente chose mais on voudrait aussi qu’à partir de cette rencontre Mantes La Ville sache que nous avons besoin de coopération. Vous avez l’expérience et les ressources quelles que soient les difficultés évoquées et les crises qui se succèdent. Nous comptons sur vous pour la coopération Diamniadio – Mantes La Ville soit une opération exemplaire gagnant – gagnant ».