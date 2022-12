A la recherche de fonds, l’OM a longtemps essayé de se séparer de Bamba Dieng l’été dernier. Finalement, l’international sénégalais est revenu à Marseille après l’échec de sa visite médicale à l’0GC Nice.

D’abord remplaçant, Dieng a fini par pousser Luis Suarez sur le départ et la deuxième partie de saison s’annonce plus réjouis : sante pour lui. Blacklisté et poussé vers la sortie l’été dernier, Bamba Dieng est finalement resté à TOM après l’échec de sa visite médicale avec I’OGC Nice.

Passé devant Luis Suarez, l’international sénégalais a montré de bêles choses, à tel point qu’il pourrait prolonger. Les négociations n’ont pas encore débuté mais l’objectif de l’OM est de le mettre dans les meilleures conditions pour la fin de saison.