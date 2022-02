Meilleur gardien FIFA, UEFA et CAN : Mendy ramasse tout

Désigné meilleur gardien de l’année par la FIFA et l’UEFA en 2021, le portier du Sénégal Edouard Mendy a été l’un des grands artisans du sacre de son pays contre l’Egypte (0-0, 4-2 t.a.b.) dimanche en Coupe d’Afrique des Nations. Un nouveau titre pour le dernier rempart de Chelsea.

Révélé tardivement au plus haut niveau, le gardien de 29 ans accumule les titres et les récompenses depuis son arrivée à Chelsea en septembre 2020.

Déjà vainqueur de la Ligue des Champions et de la Super coupe d’Europe avec les Blues, le Sénégalais a été l’un des grands leaders du premier sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations

Mendy reçoit le trophée « the Best », meilleur gardien de l’année 2021 et selon lui, il s’agit d’une revanche sur 2019.

Touché par la défaite de son pays contre l’Algérie en finale à l’époque, Mendy ressentait surtout une énorme frustration par rapport à une blessure, qui l’avait empêché de tenir sa place. «En 2019, Kalidou Koulibaly (suspendu) et moi avons commencé la CAN sans la finir. Cette année, on l’a terminé en beauté. Cette victoire est une belle revanche sur la CAN de 2019. On avait vraiment envie d’aider l’équipe à remporter cette finale et c’est ce qu’on a fait», a-t-il savouré dans les colonnes de Walf.

Sur le plan individuel, Mendy conforte un peu plus son statut de meilleur gardien du monde avec cette victoire à la CAN. Déjà nommé meilleur gardien de l’année par la FIFA et l’UEFA en 2021, le Sénégalais a été également élu meilleur portier de cette compétition.