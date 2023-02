« Me El Hadj Diouf n’a ni volé ni violé… », les amis de l’avocat s’en prennent à Sonko

Le leader de Pastef a été au centre des débats, ce lundi, lors de la conférence de presse des partisans et amis de Me El Hadj Diouf, suspendu par ses pairs. Réunis pour apporter leur soutien à l’avocat, Me Sow et Cie n’ont pas manqué de s’en prendre à Ousmane Sonko et aux membres de la société civile.

Les faits

« Me El Hadj Diouf n’a pas volé, il n’a pas violé et n’a commis aucune infraction. Il exerce son métier depuis 42 ans à la grande satisfaction de ses clients« , a déclaré le porte-parole du jour, Me Sow, convaincu que cette mesure est juste illégale.

Cabale …

En effet, de son avis, ce sont des acteurs politiques qui sont derrière cette décision. « Ils n’ont qu’un seul objectif et c’est d’écarter Me El Hadj Diouf de ce dossier (Adji Sarr-Ousmane Sonko) qui tient en haleine ce pays. Me El Hadj Diouf en sait beaucoup et ces acteurs politiques veulent l’empêcher de prendre part à ce procès« , a fait savoir les partisans de Me El Hadji Diouf.

Les conséquences

Mais, prévient-il, «si jamais l’ordre des avocats accepte d’entrer dans ce jeu, cette fille (Adji Sarr) risque de connaître le même sort que Khalifa Sall et Hissène Habré. Me El Hadj Diouf a été écarté, à un moment donné, de ces dossiers et tout le monde a vu ce qui s’est passé».