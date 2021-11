Mbour : Elle violente ses colocataires, refuse de répondre à la convocation et séquestre un policier

Ramatoumalaye Diémé a été attraite à la barre du Tribunal de Grande instance de Mbour, ville de l’Ouest du Sénégal pour divers délits. La prévenue a violenté ses colocataires avant de séquestrer un policier venu lui remettre une convocation de ces derniers.

En effet, la semaine dernière, une violente dispute avait opposé Ramatoulaye Diémé à ses colocataires dans leur domicile sis à Saly Niakh-Niiakhal de Mbour. Le jour des faits, Ramatoulaye constate que les occupants du premier étage ont changé la porte en bois qui mène à la terrasse par une autre porte en fer avec des grilles. Pour, disent-ils, lui barrer le passage sous prétexte qu’elle dérange de façon volontaire et sans cesse les occupants de cette partie de la maison.

Furieuse, Ramatoulaye va s’armer d’un pilon pour défoncer ladite porte en fer en détruisant toutes les grilles qui finissent par céder. Une attitude qui met le chef de la famille dans tous ses états. Celui-ci décède de porter plainte.

Venu lui remettre une convocation, Vieux Cheikh Dione, un élément du commissariat urbain de la police de Saly, a été attaqué par Ramatoulaye. Et il s’en est ainsi suivi une violente dispute entre Ramatoulaye et le policier qui avise, par téléphone, ses supérieurs hiérarchiques de la situation très tendue.

Ramatoulaye Diémé se rebelle de plus belle et ferme la porte de son domicile, interdisant du coup au limier de sortir tranquillement et retourner à son lieu de travail. L’agent est resté séquestré pendant un moment au domicile de la dame.

A la barre, elle nie les faits avant de se confondre en excuses. Son avocat qui tente de justifier le comportement de sa cliente, déclare qu’elle souffre de drépanocytose de type A/S. Le délibéré est fixé au 26 novembre prochain.