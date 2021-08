Pénurie de sucre en poudre : l’Unacois Jappo évoque « une pénurie planifiée et provoquée »

Lors d’un point de presse tenu hier, l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal a apporté quelques éclairages sur la pénurie de sucre en poudre. Pour Idy Thiam et ses collègues, cette pénurie de sucre a été planifiée et provoquée.

« Il y a un procès à tort qui a été fait aux commerçants consistant à dire qu’ils font de la rétention de stock. A quelle fin ? Qu’est-ce qu’un commerçant gagnerait à garder un produit qui est recherché par les consommateurs et qu’il peut vendre au meilleur prix ? Cela n’a aucun sens. Qu’est-ce qu’un commerçant averti qui cherche du profit et du bénéfice gagnerait à garder du sucre alors que ce sucre est demandé dans le marché », s’est-il interrogé.

Abondant dans le même sens, le directeur exécutif de l’Unacois Jappo, Ousmane Sy Ndiaye soutient qu’à chaque période de l’année, le marché doit être ouvert pour compléter ses besoins en termes d’importation contrairement à ce qu’il voit au ministère de Commerce qui attend la « date pile »

Ainsi, pour résoudre cette situation, l’Unacois Jappo invite le chef de l’Etat, Macky Sall, à procéder dans les meilleurs délais à un arbitrage effectif de la situation entre le ministère du Commerce et l’Unacois Jappo, clarifier définitivement la situation du marché du sucre au Sénégal et de se donner les moyens de tirer au clair cette situation tendue, difficile et nébuleuse pour situer les responsabilités afin de procéder aux sanctions nécessaires, renseigne « Sud Quotidien ».