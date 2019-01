Mbour : Découverte macabre d’un homme tué, baignant dans son sang, avec le sexe coupé et introuvable

C’est horrible ce qui se passe au quartier Saly-Aérodrome, à Mbour. Un homme a été retrouvé sans vie baignant dans une mare de sang, le sexe coupé et emporté par ses bourreaux.

Aux dernières nouvelles, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui continue d’alimenter les conversations dans les chaumières sur place. En cette période pré électorale, l’insécurité règne, partout et les populations de la petite côte réclament plus de présence policières pour plus de quiétude.

Nous y reviendrons.