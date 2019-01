La révolte de l’opposition pour obtenir de l’annulation pure et simple du processus de parrainage est en marche. Conduite par Pierre Goudiaby Atépa, candidat de la coalition « Atépa 2019 », la confrontation qui n’était jusque-là que médiatique est tombée, depuis hier, sur le terrain du judiciaire. Comme il l’avait promis, celui qui rêve de « réhabiliter » les valeurs de l’homme sénégalais a attaqué la décision de rejet du conseil constitutionnel -des 22 dossiers de candidats- devant la CENA et la Cour suprême.

Pierre Goudiaby Atépa n’a pas perdu du temps à attendre le deadline du délai de recours. Dès hier, ses avocats, Me Ciré Cledor Ly et Me Demba Ciré Bathily ont ouvert les hostilités avec les « 7 sages » en portant plainte devant la Commission électorale nationale autonome -CENa- et devant la Cour de Cassation du Sénégal. « Dans leurs requêtes, les avocats ont interpellé ces deux institutions sur le non respect, par le président du Conseil Constitutionnel, de la loi électorale. » Peut-on lire dans un communiqué signé par le service de communication de Pierre Goudiaby Atépa.

Convaincus de la violation de la loi électorale par ceux-là qui sont sensés défendre la légalité des mesures, les avocat ont fait remarquer que les sages ont sciemment ignoré les dispositions de la loi. Ainsi donc, comme il est loisible à tout un chacun de le vérifier sur le site du Conseil Constitutionnel, les avocats ont noté que, « contrairement à ce qu’a prévu l’article 118-3 du code électoral –dans sa Section Législative- qui voudrait que ce soit le Conseil Constitutionnel qui mette en place le dispositif des parrainages, c’est le président qui, par sa décision N°1-2018, a décidé de mettre le dispositif des parrainages en place. »

Aussi, alors que la loi électorale dit, en son article 5, que c’est «la CENA qui organise les élections » et que l’article L 6 dise que «la présence de la CENA est obligatoire à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription jusqu’à la proclamation des résultats provisoires », il a été noté que la Commission électorale nationale n’a jamais été impliquée dans le processus électoral.

Et, bizarrement, la présence -dans le processus de vérification et de validation des parrainages- de personnalités, issues de la société civile, n’ayant aucune compétence de vérificateur encore moins d’informaticien, intrique et jette un trouble légitime sur la sincérité du processus.

Face à ces manquements notoires, susceptibles de fausser le jeu électoral et de violer le principe de l’égalité des candidats, les avocats commis par M. Pierre Goudiaby Atépa ont demandé à la CENA et à la Cour Suprême de noter le non respect de ces dispositions réglementaires. Et, en conséquence, d’ordonner l’annulation de tout ce processus gravement contesté par la majorité des Sénégalais. Et de déclarer M. Pierre Goudiaby ainsi que tous les autres candidats du « collectif des 25» dans leurs droits à se présenter à l’élection présidentielle sénégalaise de février 2019.