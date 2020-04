Mbour – Couvre-feu : Un individu arrêté pour conduite en état d’ébriété

Malgré la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, certains individus bravent encore l’interdit en ces périodes de couvre-feu.

En effet, le couvre-feu du 12 au 13 avril 2020, à Mbour, a abouti à l’interpellation de six personnes, dont 01 pour conduite en état d’ébriété suivi d’accident corporel, 02 pour ivresse publique et manifeste et 03 pour non respect d’une décision administrative.

Quatre (04) véhicules ont été mis en fourrière et six (06) pièces saisies.

Depuis le début du couvre-feu, les forces de l’ordre se déploient sur le terrain pour assurer son respect.

En effet, entre le 06 et le 12 avril, 51 personnes ont été interpellées, dont 02 pour détention et trafic de chanvre indien (2 kilos trouvés sur l’un des interpellés).