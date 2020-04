Aide alimentaire : Un camion se renverse avec une cargaison de 400 sacs de riz

On a frôlé le pire en début de soirée, ce dimanche, à Diourbel. Un camion immatriculé DK 4906 AS, qui transportait quatre cent sacs de riz pour l’aide alimentaire destinée à appuyer les populations affectées par le Covid-19, s’est renversé, a appris Seneweb.



L’accident s’est produit à hauteur du collège public ex-Cemt, au quartier Medinatoul. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le chauffeur et son apprenti s’en sont sortis indemnes. Le gouverneur Gorgui Mbaye, le Préfet Ibrahima Fall, le commissaire de police Ciré Diallo et l’adjudant Cheikh Fall se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Il s’est trouvé que cette cargaison était acheminée dans le cadre de l’aide alimentaire.

Le Président Macky Sall a présidé, ce samedi, le lancement officiel du convoyage des vivres à l’intérieur pays dans le cadre du programme de résilience sociale initiée par l’État du Sénégal. Un transport dont le coût continue de susciter de vives polémiques.