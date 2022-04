L’élève M.D. en classe de terminale au lycée de Mbeuleukhé risque de passer l’examen du Baccalauréat en prison. Et pour cause, il est accusé avec deux autres jeunes de la localité d’avoir cambriolé la boutique du commerçant Ibra Sarr. Ils sont placés sous mandat de dépôt depuis mardi dernier à la maison d’arrêt et de correction de Louga pour vol en réunion commis la nuit.