Mercato: La réponse du Real…Mbappé à Madrid ?

Le doute planera jusqu’au 1er septembre à minuit, et cela même si toutes les tendances vont vers une présence de Kylian Mbappé dans l’effectif parisien pour la saison 2023-2024. Si en France, les doutes se sont estompés sur ce sujet, en Espagne, des médias proches du Real Madrid continuent à évoquer un possible coup de théâtre lié à une offre de dernière minute transmise par Florentino Perez à Nasser Al-Khelaifi. Une proposition dont le montant évolue entre 120 millions et 250 millions d’euros selon les sources, et qui serait en mesure de faire réfléchir le président du Paris Saint-Germain.

Madrid attend un geste de Mbappé

Toutefois, même cet alléchant scénario suscite des doutes, y compris pour Defensa Central, qui a toujours pensé que le crack français allait débarquer à Santiago-Bernabeu cet été. Non pas que le Real Madrid renonce à l’idée de recruter Kylian Mbappé cet été, mais Enrique Sanz, journaliste de Defensa Central, révèle que le président des Merengue aurait fait savoir à la maman de Kylian Mbappé qu’il refusait de faire directement une offre à Nasser Al-Khelaifi, et qu’il fallait que le numéro 7 du PSG prenne l’initiative de demander à son patron de le transférer d’ici à la fin de ce mercato. Si Mbappé refuse de faire le premier pas officiellement, alors Madrid tournera le dos au joueur, du moins lors de cette fenêtre des transferts.