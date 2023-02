Promotion entrepreneuriale : Senum SA s’allie avec Transnumerik et Microsoft ATO

Sénégal Numérique SA, représentée par son Directeur Général, Cheikh Bakhoum, Transnumerik-Sénégal, dirigé par le Président Directeur Général, Monsieur Mody-Oury Barry et Microsoft Africa Transformation Office, représentée par Mme Fatou Gueye Dioum, ont signé un accord-cadre de collaboration, ce mercredi 8 février 2023. Ledit accord entre dans le cadre de la promotion de partenariats pour l’innovation et la promotion entrepreneuriale et s’inscrit dans une dynamique de développement des pme et leur adoption technologique.

« La faible connaissance des opportunités qu’offrent les secteurs phares du pays constituent un état de fait supplémentaire qui freine la dynamique entrepreneuriale notamment chez les jeunes et chez les femmes. C’est en cela que cet accord cadre trouve toute sa pertinence, car sa mise en œuvre efficace et inclusive permettra sans nul doute de proposer un réceptacle technologique capable d’offrir aux PME et TPE qui ont validé leur processus de formalisation une transition réussie dans la phase d’adoption technologique », a fait savoir Cheikh Bakhoum.

Sur ce même registre, le présent accord-cadre est destiné à formaliser et soutenir les collaborations entre les missions locales et les Espaces Services Sénégal de Senum SA. Un état de fait qui est motivé par des actions conduites par Senum SA, Transnumerik et Microsoft ATO sur leurs réseaux respectifs.

Fatou Gueye Dioum, qui s’exprimait au nom de Microsoft, a indiqué que ce nouveau partenariat entre Sénégal numérique, Microsoft et Transnumerik témoigne de la convergence des missions visant à formaliser, revaloriser et renforcer l’écosystème PME au Sénégal et dans tous les pays africains : « Grâce à cette convention, nous allons, non seulement favoriser l’émergence d’un écosystème numérique efficace mais aussi créer un cadre propice aux investissements ».

Dans ce contexte, grâce aux outils et à l’expertise fournis par Transnumerik et Microsoft dans le domaine de la transformation digitale, Senum SA pourra suivre et évaluer les résultats et les impacts de ces dispositifs de soutien, notamment en termes de croissance des entreprises et de l’emploi.

« Grâce à cet accompagnement réussi des trois partenaires, nous pouvons créer des économies plus solides pour l’Afrique de demain. Lorsque l’Etat met en valeur la technologie, il peut venir aider des millions de personnes. L’accès aux marchés est un facteur ainsi que la personnalisation de l’accompagnement pour avoir des projets innovants. Nous avons également le renforcement du développement local », a rappelé Mamadou Oury Barry PDG de Transnumerik.

La cérémonie de signature de la convention s’est effectuée en présence des représentants de l’Ambassade du Canada et de la délégation du Québec au Sénégal. Les diplomates appuient cette collaboration en indiquant leur disponibilité pour faciliter d’autres partenariats.