Match amical Sénéga/Maroc : A quelques heures de la rencontre

À quelques heures de la rencontre de l’équipe nationale du Sénégal face au Marocain, au complexe sportif de Rabat, un duel de lion sera disputé avec plusieurs absences du côté des hommes d’Aliou Cisse. Avec l’absence de plusieurs cadre dont la star de l’équipe nationale et attaquant des REDS de Liverpool Sadio Mané et de Diao Balde qui a récemment quitté la France avec Monaco pour rejoindre la Sampdoria en Italie. Après des tests de coronavirus ils ont étaient confirmés positifs au covid19.

Par ailleurs, on pourrait aussi noté des absences de tailles comme le forfait de MBaye Niang, Kalidou Koulibaly et celui du gardien clément Diop .

Cette rencontre sera aussi l’occasion pour les Néo-lions de briller comme Mame Baba Thiam sociétaire de fenerbahçe qui évolue en Turquie Pape cheikh Diop Dijon ligue 1 française, Ousseynou Ba, Olympiacos Grèce, Joseph lopy Fc Sochaux-montebeliard et de Bingourou Camara gardien de Strasbourg.

D’autres ont été rappelés pour palier aux absences de Sadio Mané et de Clément Diop dont Mamadou Loum Ndiaye sociétaire de de Fc Porto et le lionceau et gardien des U20 Aboubacar Fall qui a récemment rejoint la tanière