Mansour Faye annonce pour bientôt le démarrage des travaux du chemin de fer Dakar-Bamako

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé lundi à Kaolack (centre), le démarrage pour bientôt des travaux du chemin de fer Dakar-Bamako pour améliorer le transport entre le Sénégal et le Mali.

« Nous allons remettre le rail en service pour améliorer le transport entre le Sénégal et le Mali. Pour bientôt, les travaux vont démarrer. Et, dans un premier temps de Dakar à Tambacounda. Sur cet axe, nous allons faire du rail métrique et ultérieurement réalisé des voies et écartement standard », a déclaré le ministre qui accompagnait une délégation malienne venue présenter ses condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu récemment à Kaolack.

Quatre personnes ont été tuées dans une collision entre un taxi et un camion de transport de marchandises immatriculé au Mali, dans le centre-ville de Kaolack. L’accident a également fait un blessé grave.

PressAfrik