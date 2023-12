Mansour Diop alias Sora le révolutionnaire envoyé en prison

Sora, leader de Yeumbeul-Keur Massar et trésorier de la JPS départementale de Keur Massar a été arrêté jeudi 23 à 10 heures au Cap Manuel au sortir d’une visite des prisonniers politiques, alors qu’il se rendait à la gare pour emprunter le TER aux fins de visiter les détenus de Sébikotane».

Son avocat avait alerté sur son interrogatoire qui selon la robe noire, tournait autour d’anciennes suspicions datant des événements de Juin dernier et tournant autour des infractions d’association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, trouble à l’ordre public et appel à l’insurrection”.