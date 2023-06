A l’occasion de la prière du vendredi, le khalife général de Médina Baye a regretté les violences notées au Sénégal ayant occasionné la perte de plusieurs vies humaines. Après avoir présenté ses condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais, Serigne Mahi Ibrahim Niass a lancé un appel pour que les violences puissent cesser rapidement. Car selon lui, “les jeunes qui sont morts, sont tous des sénégalais…et c’est le Sénégal qui a perdu ses fils.”

S’adressant au gouvernement et à l’opposition, le guide religieux a exhorté les uns et les autres à cultiver la paix et à arrêter de verser le sang des jeunes du pays. D’après lui, il est temps que l’on se penche sur les bons comportements et les bonnes paroles pour redorer le blason du Sénégal. » Leur mission est de protéger les sénégalais notamment les jeunes, car ces derniers ne font que copier sur eux. Et leurs bonnes actions seront reproduites, de même que leurs mauvaises actions. Alors, arrêtez de verser le sang des jeunes ».

Serigne Mahi Ibrahim Niass d’ajouter que les guides religieux ne cessent de parler, mais beaucoup de personnes sont maintenant dépourvues du sens de l’écoute d’où certains actes regrettables dans la société. Avant de terminer, le guide religieux a encore prié pour le Sénégal en appelant l’ensemble des musulmans à retourner aux préceptes de l’islam…