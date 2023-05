Manifestations à Ngor : Ce que Antoine Diome et le porte-parole de la famille Layenne se sont dit…

Suite au décès de l’Imam Muhamadou Bachir Lahi ibn Seydina Ababacar Lahi, le Ministre de l’Intérieur a présenté ses condoléances de la part du Chef de l’État à la famille religieuse de Yoff. Une opportunité pour Antoine Félix Diome de revisiter les démonstrations de Ngor, une ville habitée par une forte communauté Layenne.

En effet devant les maires de Ngor et de Yoff, le ministre a souligné qu’il discute souvent avec Cherif Mamadou Lamine Lahi de ce qui se passe entre Ouakam, Ngor et Yoff. A l’inverse de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les responsables religieux interviennent sur ce qui se passe dans le pays et cherchent des solutions. On a parlé jusqu’à 3H du matin. Ils règlent les situations en douce en toute discrétion ».

Par ailleurs, il a demandé au ministre de transmettre à Macky Sall son message de paix. Nous invitons le Chef de l’État à tout faire pour rétablir la paix entre Cambérène, Ngor, Yoff et Ouakam. J’en discute avec vous depuis le début. Ces populations ont confiance en nous et nous portons notre espoir sur vous pour le règne de la paix parce que nous n’avons pas autre part où aller étant des purs produits de Dakar », indique le guide religieux…