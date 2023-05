Tension à Ngor : Macky Sall lance un appel au dialogue (RFM)

Les affrontements se poursuivent à Ngor entre les jeunes manifestants et les forces de l’ordre depuis le début de l’après-midi.

La situation est si tendue sur le terrain que le chef de l’État Macky Sall y répond. En appelant au dialogue, informer nos confrères de RFM.

Les habitants et les forces de l’ordre s’affrontent depuis plus de trois semaines suite à une décision jugée unilatérale des autorités de la maréchaussée de construire sur le parking de Ngor (le seul espace encore disponible), une caserne. Un projet controversé qui se heurte au refus total du maire et des populations indigènes.

A l’heure où les machines travaillent sur le site litigieux, les populations ont lancé une vraie guérilla urbaine pour bloquer le projet. Armés de pierres et de cocktails Molotov, ils résistent farouchement à la gendarmerie qui a déployé un dispositif impressionnant.