Manif du 25 juin à Sonko : Abdou Karim Fofana enseigne le...

Le porte-parole du gouvernement tente de moraliser la Coalition Yewwi Askan Wi qui a appelé à une manifestation le dimanche 25 juin 2023, à la ville de Keur Gorgui, pour supprimer les obstacles en face de Ousmane SONKO.

Pour Abdou Karim FOFANA, ces opposants sont tout simplement irresponsables. Mais, l’État affrontera pour protéger les citoyens. Il s’est exprimé mardi, lors de la réunion gouvernementale avec la presse, initié dans un nouveau format les « Rencontres Gouvernement-Presse », à la Primature.

La responsabilité…

Je pense que dans une situation inquiétante comme celle qu’on vit présentement, tout le monde doit mesurer sa responsabilité. Nous ne pouvons pas avoir de manifestations qui ont conduit à la mort. Les marchands qui ont subi beaucoup de dommages.Et puis, avant même l’enterrement de ces défunts, il est encore question de manifestations. Cela montre combien les gens sont irresponsables quand ils demandent des manifestations , a déclaré Abdou Karim Fofana.

Le critique du gouvernement fait la morale à l’opposition. Le jeu politique consiste à dialoguer sur la liberté d’expression… Il arrive parfois que nous devions mesurer la responsabilité et la situation des familles endeuillées. Aujourd’hui, en attendant La Tabaski, nous devons respecter le deuil des familles, a-t-il déclaré devant la presse.

Un coup irrégulier…

De plus, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises se porte à la défense des commerçants.

Une autre chose est de savoir que l’époque de Tabaski, korité, Magal, Gamou, parmi d’autres, sont l’époque des marchands. Ils ne peuvent pas être blessés autant qu’ils l’étaient il y a quelques semaines et réclament toujours des manifestations la semaine suivante. Cela me paraît irresponsable, a dit M. Fofana.

La force du pouvoir…

Comme toujours, selon Abdou Karim Fofana, l’État mettra tout en œuvre pour protéger ses Sénégalais qui ont aussi le droit d’exercer leur profession…pour gagner leur vie… , a déclaré le ministre qui a ajouté: pour les personnes qui ont une ambition pour le Sénégal, Il n’y a rien de plus anachronique et impertinent pour réclamer des protestations à la veille de Tabaski. »