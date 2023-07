Bassirou Ndiaye conclut son premier contrat professionnel et rejoint la réserve lorientaise

Lorient fait part de l’arrivée de l’attaquant sénégalais Bassirou Ndiaye. Le premier de Darou Salam rejoindra la réserve du club français pour la saison suivante venant de Sochaux.

Dans les rangs de la réserve de FC Sochaux depuis 2021, Bassirou Ndiaye changera de cap. L’attaquant sénégalais qui a connu une bonne saison avec le “Doubs” a intégré la réserve lorientaise.

Deux saisons auparavant, Bassirou Ndiaye est arrivé de l’Academy Foot Darou Salam de Dakar et est considéré comme le joueur le plus important de son équipe. En 22 matchs joués, il a obtenu de bons résultats avec l’équipe de réserve de la FCBEM cette saison, marquant 21 buts et offrant 7 passes décisives, dans toutes les compétitions. Le joueur de l’équipe nationale sénégalaise des moins de 23 ans, capable de jouer comme un attaquant de pointe ou en tant qu’excentré, a signé son premier contrat professionnel avec le Merlus.