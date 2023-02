Malick Gackou “intronisé 5ème Président” dans la commune de Djirnda.

Malick Gakou a été intronisé “5eme Président du Sénégal” par les populations des îles du réunies à Djirnda ce week-end du 04 au 05 février lors de sa tournée Yonnu Pass Pass.

L’ancien ministre du Commerce a fait le déplacement en compagnie du député maire de Guédiawaye, qui est aussi son directeur de campagne , Ameth Aidara, des membres de la coalition Mankoo Yewwi Sénégal, Mamadou Lamine Thiam et Djibril diop, des maires de Sahm notaire Aminata Kanté et de Yeumbeul Nord Babacar Ndao et des membres du bureau politique du Grand Parti.

Ce rendez-vous fut un grand moment de communion et de ferveur avec la famille Fouma dont est issu le maire de Guédiawaye.