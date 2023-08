Mali: l’ex-rébellion touareg impute à l’armée et Wagner une attaque ayant tué deux de ses hommes

L’ex-rébellion touareg dans le nord du Mali a accusé lundi l’armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner d’avoir mené vendredi contre une de ses bases une attaque, dans laquelle deux de ses hommes ont été tués.

“Après recoupement des informations avec preuves tangibles, la CMA (Coordination des mouvements de l’Azawad, ex-rébellion) est en mesure d’affirmer que cette attaque a été menée par les Forces armées maliennes et leurs supplétifs de Wagner“, affirme la CMA dans un communiqué transmis lundi à l’AFP.

La junte au pouvoir au Mali depuis 2020 s’est détournée de la France pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie. Elle dément la présence de Wagner et parle d’instructeurs de l’armée russe déployés au nom d’une coopération d’Etat à Etat.

L’ex-rébellion avait rapporté vendredi avoir été attaquée le même jour à Foïta (nord) par “des hommes armés à bord de trois véhicules”, sans préciser qui ils étaient.

Elle a fustigé lundi un “acte odieusement prémédité” et “conclu qu’il s’agit d’une remise en cause délibérée du cessez-le-feu du 23 mai 2014 et des arrangements sécuritaires” conclus entre Bamako et les ex-rebelles.

La CMA “dénonce une fois de plus l’attitude belliqueuse du gouvernement (malien) et prend la médiation internationale à témoin des conséquences que pourrait engendrer cette attitude de va-t-en-guerre“.

Depuis plusieurs mois, les relations entre Bamako et l’ancienne rébellion se sont tendues, menaçant l’accord de paix signé sous l’égide d’Alger en 2015. En décembre 2022, l’ex-rébellion avait annoncé suspendre sa participation à cet accord, puis déclaré en avril 2023 qu’il n’y avait “aucun moyen de construire un avenir commun” avec Bamako.

Cet accord, qui prévoit notamment des mesures de décentralisation et l’intégration d’ex-rebelles dans l’armée nationale, n’est que très peu mis en œuvre.

Contrairement aux Touaregs, les groupes jihadistes ont eux continué le combat contre l’Etat malien, plongeant le pays dans une profonde crise sécuritaire et politique.