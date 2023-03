Mairie de Keur Massar : Disparition présumée de 5 véhicules, ce que révèle l’enquête

L’enquête ouverte par la gendarmerie suite à la plainte déposée par le nouveau de Keur Massar Nord (Dakar), Adama Sarr, concernant la présumée disparition de véhicules de ladite commune, livre ses secrets. Il s’agit de deux ambulances, un 4X4 pick-up, le corbillard de la commune et une voiture de marque Voleex immatriculée DK 7083.

Selon Libération, la plainte déposée par le maire en exercice, élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi (Yaw), contre son prédécesseur Moustapha Mbengue et Ousmane Sarr, secrétaire municipal au moment des faits en cause, avait conduit le parquet de Pikine à saisir les gendarmes de la brigade de Keur Massar.

Face aux enquêteurs, Adama Sarr a révélé sur Pv (Procès verbal) : “Je suis le maire de la commune de Keur Massar Nord. Mais après la dévolution des biens qui s’est tenue le 15 mars 2022, l’ancien maire en l’occurrence Moustapha Mbengue et son secrétaire municipal d’alors peinent à restituer les biens relatifs aux moyens roulants qui s’évaluent à deux ambulances, un 4X4 pick-up, le corbillard de la commune et une voiture de marque Voleex immatriculée DK 7083 et cela malgré les multiples tentatives émanant du préfet du département“.

Pis, a-t-il ajouté : “l‘ancienne équipe municipale détient toujours les moyens roulants“. Non sans souligner qu’il “a plusieurs fois tenté de les raisonner pour récupérer ces biens. (…). Franchement je ne sais pas où se trouvent ces moyens roulants”.

L’ancien secrétaire municipal, Ousmane Sarr, a déclaré pour sa part : ” J’ai évalué et identifié tous les biens que j’ai transmis à l’autorité. dans cette évaluation, il y a le véhicule de marque Voleex qui a été omis parce que je pensais que le maire sortant l’avait fait retourner à la ville de Pikine. par conséquent, il n’est pas compté dans mon évaluation. A ma grande surprise, on m’a fait savoir que ce véhicule est entre les mains du maire sortant. En ce qui concerne le pick-up, j’ai insisté mainte fois pour que le maire sortant le rende à la commune de Keur Massar Nord“.

Ousmane Sarr demande au maire actuel de se rapprocher du médecin-chef du district sanitaire de Keur Massar pour y voir clair”.

Entendu, le médecin-chef du district, Amady Ba a fait savoir que : “les deux ambulances sans immatriculation se trouvent actuellement au niveau du district de Keur Massar”. Il faut ajouter que les ambulances ont été mises à notre disposition au quatrième trimestre 2021, réparées et mises en fonction“.

Le principal mis en cause dans cette affaire, en l’occurrence Moustapha Mbengue a fait savoir aux enquêteurs que “le véhicule 4X4 pick-up était tombé en panne et je l’ai donné à un ami se trouvant à Thiès pour les besoins de la réparation“.

Selon le canard, l’enquête des gendarmes clôturée, le dossier est toujours entre les mains de la justice.