Disparition d’une pirogue : Boubacar Sèye d’Horizons sans frontières tire la sonnette d’alarme

Une pirogue ayant à son bord 80 candidats à l’émigration irrégulière est portée disparue depuis plus de 17 jours. L’embarcation a quitté Cayar et depuis lors, c’est la désolation pour les familles qui n’ont aucune nouvelle de leurs proches.

Face à ce drame qui se profile, le président de l’ONG Horizons sans frontières lance l’alerte et interpelle les autorités. « Les informations parvenues à Horizons sans frontières ce matin font écho à la disparition d’une pirogue avec plus de 80 personnes à bord. On parle de plusieurs femmes et des enfants. C’est l’information que nous avons reçue ce matin d’une dame sœur d’une des victimes. Elle serait partie de Cayar, il y a plus de 17 jours. Il faudra que l’État s’active à faire quelque chose, parce que c’est des gens, pour la plupart, dans la désolation. Nous avons reçu une femme en pleurs et dans la parfaite désolation. Je crois que l’État devrait pouvoir s’activer, ne serait-ce pour soulager les familles. Il faudra l’ouverture d’une information judiciaire. C’est trop. Aujourd’hui, la migration est en train d’enlever tout le peuple sénégalais. Malheureusement, on a l’impression que ce n’est pas la préoccupation. On n’en parle pas, l’actualité est ailleurs », s’indigne Boubacar Sèye sur iRadio.