Le chef de l’Etat, président en exercice de l’Union Africaine, est d’avis qu’il urge de faire de la masculinité positive un nouvel état d’esprit, pour une société plus juste et plus accueillante pour les femmes et les filles.

Fort de ce constat, le chef de l’Etat a appelé à l’éradication de ces pratiques avilissantes contre les femmes. «Tous ensemble, pouvoirs publics, leaders religieux et traditionnels, membres de la société civile et citoyens, nous devons élever la voix et dire: ça suffit ! Ça suffit la brutalité, ça suffit la maltraitance, ça suffit le harcèlement, ça suffit les brimades, les insanités, le viol et autres sollicitations non désirées.

Mais il ne suffit pas de dire ça suffit. Il faut agir ; agir pour que cesse l’omerta du silence, en temps de paix comme en temps de guerre. Oui, il faut que ça cesse», martèle le président de la République.