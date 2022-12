Il y a près d’une vingtaine de jours, à l’occasion de la Journée de la Femme Africaine, Président de la République Macky Sall avait demandé d’arrêter la brutalité, la maltraitance, le harcèlement, entre autres souffrances mises sur le dos des femmes et des filles. Et avec le spectacle offert par deux députés du PUR, le message est tronqué.

“Je voudrais vous saluer toutes et tous, et vous remercier vivement pour votre participation à cette 2e édition de la Conférence de l’Union Africaine sur la masculinité positive dans le leadership, pour éliminer la violence contre les femmes et les filles. A tous nos hôtes, je souhaite la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Le Sénégal est ravi de vous accueillir. Je salue et remercie également les participants en ligne, qui démultiplient la portée de nos messages pour la juste cause qui nous réunit ici.

Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo, qui porte la cause des femmes et des filles auprès de l’Union Africaine, aurait certainement été à nos côtés aujourd’hui, s’il n’était pas retenu par d’autres impératifs. C’est grâce à son leadership que la Première Conférence de l’Union sur la masculinité positive s’est tenue à Kinshasa, en novembre 2021.