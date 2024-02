“Ce que Macky Sall rêvait c’était d’avoir un membre de Yewwi Askan Wi dans son cirque appelé “dialogue national”: Député Aisha Touré

Le dialogue national appelé par le président Macky Sall continue de faire l’objet de courroux de la part de l’opposition. Membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Mme Aïsha Touré élue sur la liste des députés de la diaspora était l’invité de Kéwoulo. Et la parlemantaire ne compte, pour rien au monde, accepter les décisions qui sortiront de cette rencontre imposée par Macky Sall.

Face à Babacar Touré qui animait “Le grand Entretien”, elle a a déclaré que “le rêve caché de Macky Sall d’avoir, était ne serait ce qu’un seul membre de Yewwi Askan Wi, dans la salle lors de son “dialogue national” pour faire valoir son cirque de Diamniadio.” Ayant senti le piège que leur tendait le président, les députés de Yewwi Askan Wi, regroupés autour du président de leur groupe, Birame Souleye Diop, s’étaient enfermés en conclave et ont décidé de boycotter les “assisses de Diamniadio” pour ne pas servir de caution à la volonté de Macky Sall de rester au pouvoir au dela de son mandat.

Même si elle refuse d’entrer dans les détails de cette réunion cruciale, qui aurait duré quatre tours d’horloge, la député de Yewwi et membre fondateur de Pastef, le parti dissout de Ousmane Sonko, a fait savoir que “l’heure de discuter” avec le président Macky Sall est révolue. “Ce que je demande à Macky Sall c’est de mettre fin aux détentions arbitraires de Amy Dia et de libérer tous les détenus injustement emprisonnés. Amy Dia est à l’hopital suite à une crise qu’elle a fait et depuis lors sa famille a été interdite d’acceder à elle.” A déclaré la député Aïssatou Touré.

Ecoeurée par le sort que Macky Sall fait subir à cette dame dont le tort est d’être membre de Pastef, la députée de la diapora a rappelé à Macky Sall “la necessité de libérer les détenus qui sont aussi des enfants de ce pays”. Pour elle, “un enfant est très lié à ses parents” et en enferlant ces personnes detenues illégalement, macky Sall torture des parents. “Abdoulaye Wade avait été emprisonné en de nombreuses reprises. Et il le prenait toujours avec philosophie. C’est quand on a emprisonné son fils, Karim Wade, qu’on a découvert et touché son talon d’Achille. Quand on touche à un enfant, on atteint le parent. Et Macky Sall doit savoir que la roue tourne. Un jour, il peut se retrouver à ce stade et subir la violence qu’il est entrain d’imposer à ces famille.”