MACKY SALL ENVISAGE D’ÉTENDRE LE COUVRE-FEU POUR FREINER LES CAS COMMUNAUTAIRES

Les cas de contamination communautaires inquiètent au plus haut niveau de l’Etat. Afin de freiner leur progression, Macky Sall n’exclut pas de durcir le couvre-feu. Prévue, jusque-là, de 20h à 6h du matin, la mesure pourrait s’allonger car le président envisage de l’étendre de 18h à 7h du matin. « Avec les nouveaux cas communautaires, nous allons certainement réajuster. Nous allons peut-être modifier les horaires, en démarrant un peu plus tôt, peut-être vers 18h et finir un peu plus tard, vers 7h du matin », a-t-il annoncé, tout en évoquant la possibilité de prendre des mesures plus fortes si cela ne suffisait pas.

Dans une interview accordée à Rfi et à France24, le président de la République, Macky Sall, a également promis de sévir pour stopper ces cas qui constituent un vrai bémol dans cette lutte contre la propagation du Coronavirus. « Depuis le 12 avril, le nombre de guéris a dépassé le nombre de malades dans les hôpitaux. Cette courbe progresse, à terme, si nous arrivons à régler l’autre problème majeur que nous avons, c’est-à-dire, la contamination communautaire qui ne relie pas le malade à des cas connus. Aujourd’hui, c’est ça le plus grand risque pour nous avons. Nous allons prendre également de nouvelles mesures pour contenir cette contamination », a-t-il fait savoir aux journalistes français.