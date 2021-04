“C’est triste que des Sénégalais, la main sur le cœur, se montrent capables sans la moindre honte, de féliciter le département d’Etat américain lorsqu’il insulte le Sénégal”. C’est l’avis de l’ancien ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté. A l’en croire, ces bonnes âmes sénégalaises le révulsent.

Ingérence…

Pour Moustapha Diakhaté, au lieu d’applaudir l’ingérence des États-unis sur les affaires de leur pays, les patriotes de pacotille n’ont pas un mot pour rappeler au département d’état américain son silence face aux dictateurs arabo pétroliers, sa molle réaction devant le sauvage meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et le mensonge de George W. Bush sur l’existence d’armes biologiques et chimiques, mensonges qui ont servi de prétexte pour envahir et détruire l’Iraq et le honteux camp de concentration et torture de Gouantánamo.

Histoire…

“C’est dommage que certains Sénégalais ignorent encore que la création des USA repose, tout de même, sur l’un des pires génocides de l’histoire et que l’esclavage a été pour beaucoup dans le développement du capitalisme américain”, déplore M. Diakhaté.