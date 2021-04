Aida Ndiongue, présidente du Rasan (Réseau des amis et sympathisants de Aida Ndiongue) a décidé de rejoindre Macky Sall. Après le PS et le PDS, elle rejoint donc la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakar.

Selon les informations rapportées par EnQuête, Aida Ndiongue affirme qu’elle a choisi le président Macky Sall grâce aux valeurs qu’elle partage avec le chef de l’Etat et leur amitié longue de 20 ans.

Condamné par la Cour de répression et de l’enrichissement illicite (Crei) en 2013, un an après l’élection de Macky Sall, avant de gagner son procès, Aida Ndiongue ajoute qu’elle a retrouvé le président Sall au nom de la transparence de son dossier et qu’elle ne cherche pas à se blanchir judiciairement ni politiquement.

Pour aider Macky Sall, la présidente du Rasan recommande une nouvelle forme politique basée sur la transparence et la bonne gouvernance et une meilleure politique d’emploi pour les jeunes.