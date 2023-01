Ama Baldé s’est prononcé sur sa blessure contractée avant le combat qui devait l’opposer à Gris Bordeaux, le 5 février 2023.

Ama Baldé et Gris Bordeaux devrait se livrer à un combat inédit le 5 février prochain. Malheureusement, le combat est reporté à une date ultérieure en raison de la blessure du champion de Pikine.

Ce dernier s’est d’ailleurs fendu d’un post sur ses réseaux pour donner de ses nouvelles et rassurer ses supporters.

« J‘ai reçu tellement d’appels et messages ces derniers jours. Juste pour vous dire que vos prières me vont droit au cœur. Diam ak Peikheim Yalak Dogalam. Dii Santatt Yala Boubakh One Love les Gars« , écrit le fils de Falaye Baldé sur son compte Instagram