Lutte : les dates de Eumeu-Sa Thiès et Ama-Gris dévoilées

Initialement prévu le 7 janvier prochain, Gris Bordeaux-Ama Baldé aura finalement lieu le 30 juin prochain à l’Arène nationale, annonce Sunu Lamb. Selon le quotidien spécialisé, la nouvelle est de Baye Ndiaye, le promoteur qui a «récupéré» l’affiche à la suite du retrait de son collègue Ibrahima Diop.

Ama Baldé-Gris Bordeaux connaît quatre reports. Le combat devait au départ se tenir le 5 février 2023. Mais à la suite de la blessure du fils de Falaye Baldé, il a été décalé au 9 juillet. Un nouveau rendez-vous manqué, à cause de la blessure du Fassois.

L’affiche sera de nouveau programmée pour début novembre. Mais Gris demandera que le CNG la reporte en janvier prochain, histoire de lui laisser le temps d’optimiser sa préparation post-convalescence. Demandée accordée. Mais, il y a trois jours, Ama Baldé, une nouvelle fois, dépose un certificat médical sur la table du CNG.

Ce dernier revient d’une défaite contre Modou Lô. Il n’a pas droit à l’erreur. Gris Bordeaux, non plus. Le Fassois s’est incliné lors de ces deux dernières sorties (Balla Gaye 2 et Modou Lô).

Avant Ama-Gris, Baye Ndiaye organisera Eumeu Sène-Sa Thiès. Ce combat est prévu, selon Sunu Lamb, le 5 mai prochain à l’Arène nationale. Le premier a raté sa dernière sortie en s’inclinant devant Tapha Tine. Le second a battu Reug Reug lors de son dernier combat.