Pour lui, cela fait longtemps que Gris ainsi que Eumeu ne convainquent plus et enchaînent les séries de défaites dans l’arène, donc ils n’osent pas réclamer 100 millions. ” Eumeu Sène a le plus de défaites au Sénégal. Même s’il a fait des exploits”, pense-t-il. Quant à Gris Bordeaux, il n’a plus gagné de combat depuis 2015 contre Tyson. Il en est à sa 6e année de défaites”.