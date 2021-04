League des Champions : PSG /Bayern Munich, le match de la 3em guerre mondiale, compositions probables

Les infirmeries parisienne et munichoise sont toujours aussi bien garnies, six jours après la première manche des quarts de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Les allemands ont noté plus d’absences au niveau des blessures

En effet Côté parisien, en plus de Juan Bernat, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa, déjà absent à l’aller, s’est ajouté Marquinhos. Et chez les champions d’Allemagne, ce sont Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Corentin Tolisso, Douglas Costa et Niklas Sülle qui manquent à l’appel.

La compo probable:

PSG: Navas – Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Draxler, Di Maria, Neymar – Mbappé.

Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Hernandez, Davies – Kimmich, Alaba – Sané, Müller, Coman – Choupo-Moting.

Pour rappel , les hommes du techniciens argentin Mauricio Pochettino sont les premiers a faire tomber les bavarois qui étaient sur une série d’invincibilité en League des champion depuis 2019.