Louga : La sécurité routière est la priorité principale de la police et du…

Face à la recrudescence des accidents mortels à Louga, la police, l’Agence nationale de la sécurité routière et le Service régional des transports terrestres de la capitale du Ndiambour prennent les devants. En ce sens, ils ont initié une mission de contrôle routier. Ces acteurs veulent réduire considérablement les cas d’accident sur les routes et leurs lots de victimes. En caravane dans cette partie nord-ouest du pays, ils misent sur l’implication de tout le monde.

« Notre principale mission, c’est de contrôler la régularité des pièces administratives des véhicules en circulation. Les accidents de la circulation sont devenus fréquents. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons initié une journée de sensibilisation sur l’étendue du territoire ».

Pas plus tard qu’hier, renseigne Ibrahima Diop, « nous avons enregistré deux accidents. Aujourd’hui aussi, un conducteur de moto-Jakarta a perdu la vie. Ce qu’on peut dire en termes de statistiques, c’est que les accidents sont de plus en plus fréquents, surtout au niveau des zones accidentogènes », a expliqué le commandant du corps urbain du commissariat central de Louga.

D’après Demba Haw, le chef du Service régional des transports routiers de Louga, il est nécessaire de mettre en place un système de contrôle, de sanctions automatisées et un centre de traitement des infractions routières.

« Nous comptons reproduire ces activités de contrôle. Nous avons pensé à les dérouler chaque mois pour pouvoir contrôler, sanctionner, mais aussi sensibiliser. Parce que la sensibilisation est très importante sur le phénomène de l’insécurité routière », rappelle-t-il.

À noter que durant l’opération, les forces de sécurité ont interpellé 127 chauffeurs de véhicules pour des infractions liées au non-respect du port de la ceinture de sécurité, défaut de permis de conduire valables et autres documents.