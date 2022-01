Le maire sortant de Ziguinchor et candidat a sa propre succession a fait sa première sortie ce dimanche 9 janvier. À instar de tous candidats a la mairie de Ziguinchor, Abdoulaye Balde a lance son message ouverture de la campagne électorale des élection territoriale du 23 janvier.

Et c’est à la place mythique du rond point Aline Sitöé Diatta qu’il a tenu son meeting d’ouverture. “Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude aux populations de la ville de Ziguinchor. Notre coalition UCS Mbollo a démontré ce jour sa suprématie dans la commune de Ziguinchor a occasion du meeting communal ouverture de la campagne électorale“, s’est il réjoui.

La campagne d’ouverture qui s’est tenue à la place Aline Sitöé Diatta a refusé du monde, comme jamais auparavant. Jeunes adultes, hommes et femmes venus de tous les quartiers de la communie ont montré leur engagement et détermination à oeuvrer sans relâche pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022. Ainsi, il a tenu a remercier les Ziguinchorois qui sont venus massivement lui montrer leur amour et leur confiance ainsi que leurs gratitude.