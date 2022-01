États-Unis : Un cœur de porc greffé avec succès pour la première fois sur un humain

Le pronostic vital de David Benett reste toutefois incertain, note le New York Times. Si le cœur, qui est toujours connecté à un appareil de pontage, est stable pour le moment, le patient est étroitement surveillé à la recherche de signes indiquant que son corps rejette le nouvel organe, même si les 48 premières heures sont les plus déterminantes. Plusieurs risques d’infections sont également surveillés, notamment le rétrovirus porcin, qui peut être transmis à l’homme, bien que le risque soit considéré comme faible.

Le porc dont provient le cœur a été génétiquement modifié pour ne plus produire un type de sucre présent normalement sur toutes les cellules des porcs et qui provoque un rejet immédiat de l’organe. Cette modification génétique a été effectuée par l’entreprise Revivicor qui avait aussi fourni un rein de porc que des chirurgiens avaient connecté avec succès aux vaisseaux sanguins d’un patient en état de mort cérébrale à New York en octobre.

Près de 110 000 Américains sont actuellement sur liste d’attente pour une greffe d’organe et plus de 6 000 personnes qui auraient besoin d’une greffe meurent chaque année dans le pays. Les xénogreffes, d’un animal à un humain, ne sont pas nouvelles. Les médecins ont tenté des transplantations entre espèces depuis au moins le XVIIe siècle, les premières expériences se concentrant sur les primates. En 1984, un cœur de babouin avait été transplanté sur un bébé mais la petite, surnommée « Baby Fae », n’avait survécu que 20 jours.