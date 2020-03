Linguère : Un modou-Modou et son fils testés négatifs au coronavirus

Les deux cas suspects au coronavirus qui ont été détectés au village de Mbeyene dans l’arrondissement de Yang-Yang (département de Linguère) sont testés négatifs. C’est ce qu’ont révélé les résultats des prélèvements sanguins envoyés avant-hier à l’institut Pasteur.

L’annonce a été faite par le médecin-chef du district sanitaire de Dahra, Docteur Abdou Ndiaye. Il s’agit, indique-t-il, d’un émigré qui, dès son retour d’Italie le vendredi dernier, présentait des signes d’un cas suspect de coronavirus. Le lendemain, son fils avait de la fièvre et des toux sèches, ce qui a poussé l’émigré et son fils à se présenter le dimanche 15 mars au centre de santé de Dahra pour subir des tests au coronavirus.Fort heureusement, les deux cas suspects sont testés négatifs. Dès l’annonce de la bonne nouvelle, tous les habitants de l’arrondissement de Yang-Yang ont poussé un ouf de soulagement. Selon toujours le médecin-chef, l’émigré et son fils sont rentrés chez eux hier dans l’après-midi.