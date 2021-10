Covid19 : Le Portugal offre 298 700 doses d’AstraZeneca au Sénégal

Un don de 298 700 doses du vaccin AstraZeneca a été reçu par le Sénégal. Une offre du gouvernement portugais, par le biais du Mécanisme Covax.

C’est au dépôt du Programme élargi de vaccination (Pev) à Dakar que les doses ont été réceptionnées, en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr et du secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération du Portugal Francisco André et des partenaires de Covax, dont l’Oms et l’Unicef.