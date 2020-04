Au Sénégal, le coronavirus réduit la fête de l’indépendance à peau de chagrin

Le 60e anniversaire de l’indépendance du pays, ce 4 avril, est organisé dans le contexte de la lutte contre le coronavirus : les festivités prévues ont été annulées et la célébration sera réduite au strict minimum.D

Pas de traditionnel défilé militaire… Cette année, la fête nationale sera réduite à une « prise d’armes », prévue ce samedi matin, à 10 heures, dans la cour d’honneur du palais présidentiel à Dakar. Elle sera suivie de l’hymne national. Cérémonie sobre, en présence du ministre des forces armées, et des autorités militaires.

Le thème retenu pour cette année, avant le début de la crise du coronavirus, était prémonitoire : « Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes ». Le chef de l’État a demandé au ministre de la Communication de veiller « à la transmission dans les médias des missions, actions et réalisations » des différents corps de l’armée tout au long de cette journée.

Dès son discours du 14 mars, et les premières mesures face au Covid-19 (notamment l’interdiction des rassemblements), Macky Sall avait annoncé l’annulation des festivités. À défaut, la présidence a appelé sur Twitter les Sénégalais à « se filmer », et à envoyer leurs « messages de bons vœux pour célébrer la fête nationale ».